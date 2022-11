VIDÉO - Comment protéger vos plantes exotiques avant l'hiver, avec notre expert jardin Étienne Wirth

Les plantes exotiques comme des citronniers ou des yuccas sont de plus en plus répandues dans nos foyers. Mais elles ont besoin de soins et de protections bien spécifiques, notamment avant l'hiver : suivez les bons conseils de notre expert jardin Étienne Wirth pour aborder sereinement ce

Levons le voile...d'hivernage ! Pour protéger vos plantes exotiques - comme des agrumes ou des cycas par exemple - avant la période hivernale, il y a quelques règles à connaître pour que tout se passe au mieux pour ces plantes qui ne sont pas habituées au climat de notre région. Le voile d'hivernage est l'indispensable outil pour les prémunir du froid et des gelées. Il s'agit d'un voile très fin et surtout transparent, car il est indispensable pour la fonction chlorophyllienne de la plante, c'est-à-dire sa survie, qu'il laisse passer la lumière. Il suffit de passer le voile directement au-dessus de la plante, son feuillage étant suffisant comme support, le rabattre au niveau du haut du tronc et maintenir le voile avec un morceau de scotch par exemple. Ainsi le feuillage sera à l'abri du gel. Ne pas oublier les racines Tout comme le feuillage, les racines de vos plantes exotiques craignent le froid. Pour les protéger, on se muni alors d'un film bulles dont on "emballe" le pot, en faisant même plusieurs tours : cette protection permet d'éviter que le gel ne vienne brûler les radicelles de la plante ou que la glace ne s'y installe. Ainsi protégées, vous pourrez alors laisser vos plantes passer l'hiver en extérieur, de préférence contre un mur ou une véranda qui n'est pas chauffée.