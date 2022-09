Vidéo- Comment semer les bisannuelles ? avec notre expert Etienne Wirth.

Réussir son jardin et son potager en toutes saisons : En quelques étapes simples, c'est le moment de semer les bisannuelles grâce aux conseils de notre expert Etienne Wirth..

C'est le moment de semer les fleurs bisannuelles qui fleuriront l'année prochaine à partir du mois d'avril sur les précieux conseils d'Etienne Wirth.

Les plantes bisannuelles ont un cycle végétatif qui se déroulent sur deux années. Après la floraison qui dure environ deux mois, la plante meure et souvent se resème un peu partout…

On les sème à partir du mois de juin, on pourra ensuite les installer dans les massifs à partir du mois de septembre.

L’utilisation des fleurs bisannuelles permet d’égayer les massifs au floraison timide au début du printemps, on peut aussi les associer aux bulbes à fleurs de type tulipe ou narcisse.

