VIDEO - Confinement, et si on jardinait ? Peut-on encore tailler les rosiers ?

Roland Motte est jardinier et est notre expert jardin chaque weekend sur France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon. Vous êtes confinés, mais avez un jardin, petit ou grand ? C'est le moment de s'en occuper. Et parmi les questions que vous vous posez peut-être en cette fin de mois de mars où tout commence à bourgeonner, : puis-je encore tailler mes rosiers ?

Mais oui, bien sûr ! Démonstration en vidéo avec Roland au sécateur :

Le rosier, une fois taillé, doit ressembler à une main. Une main avec des tiges et le cœur aéré.

Comment procéder ?

Il faut commencer par enlever le bois mort et les branches un peu moches. On enlève ensuite toutes les petites brindilles et on éclaircie vers le cœur pour obtenir notre fameuse main. L’idée est d’aérer. Pour couper, c’est simple, on choisit un œil (un petit bourgeon) et on coupe de biais juste au-dessus, si possible tourné vers l’extérieur. Attention, il faut couper toujours à la même hauteur.

À vous de jouer.

Retrouver Roland Motte sur www.lesjardinsdelaterre.com