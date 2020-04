VIDEO - Du côté de chez Jean-François et ses astuces de jardinier amateur

Jean-François et Chantal sont à Belfort. Pour occuper leur confinement, ils jardinent avec les moyens du bord et ils partagent leurs astuces.

Pour Jean-François, qui a un petit jardin à Belfort, c'est le bonheur. Il a commencé ses semis, c'est la bonne période et il fait beau. Tous les moyens sont bons pour contrer la fermetures des jardineries et commencer dès aujourd'hui les semis de tomates et autres légumes.

Son astuce qu'il partage volontier avec vous : récupérez les boîtes d'oeufs pour faire les semis. Remplissez les alvéoles de terreau, mettez vos graines, arrosez régulièrement. Il faut attendre 15 jours à trois semaines pour la levée. Une fois les graines levées, découpez le fond des alvéoles, séparez les alvéoles et planter avec le carton qui va se désagréger dans la terre. Comme ça, vous ne risquez pas d'abimer les petites plantules.

Une autre astuce, utilisez les boîtes de conserves pour faire vos semis sur le rebord de la fenêtre en appartement.

Jean-François nous fais visiter son jardin et ses premières plantations. Regardez la vidéo, c'est impressionnant tout ce qu'il a déjà préparé.

Le message de Jean-François : "Que tout le monde se porte au mieux. Il faut du courage. On va s'en sortir tous ensemble".