VIDEO - Le jardin japonais de Toulouse

Guillaume Adam, le jardinier de France Bleu Occitanie fait la visite de cet écrin au cœur du jardin de Compans Caffarelli à Toulouse. Les fleurs du jardin japonais peuvent tout à fait exister chez vous. Trucs et astuces à quelques jours du printemps.

Les cerisiers sont en fleurs dans le jardin japonais de Toulouse. L'occasion pour Alban Forlot et Guillaum Adam d'installer "La Vie Tranquille" dans le jardin Pierre Baudis. Véritable invitation à la méditation et au repos, il est la synthèse des jardins existants au Japon à Kyoto, construits entre le XIVe et le XVIe siècle. Balade zen sur France Bleu Occitanie à 9h30 chaque vendredi.

Du 1er mars au 31 mai : le jardin japonais de Toulouse est ouvert tous les jours de 8h à 20h. Et jusqu'à 21h à la saison estivale.