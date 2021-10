VIDEO - Les jardins bleus solidaires

Un chantier de réinsertion accueille 30% d'autistes et leur apporte apaisement et emploi CDI avec le travail de la terre. Vous pouvez commander vos paniers en lignes. Les livraisons se font jusqu'à Toulouse. En Haute-Garonne, à Auterive, on prépare les cultures d'hiver.