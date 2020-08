VIDEO - Roland Motte, jardinier : bouturer la lavande

Le plant de lavande, au bout d'une dizaine d'années, se meurt. Et si vous faisiez vos boutures dès aujourd'hui ? Avec les conseils de Roland Motte, jardinier.

La lavande est non seulement très jolie au jardin avec sa douce couleur bleue, mais elle est également très utile. Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, vous donne tous les bons conseils pour prendre soin de vos pieds de lavande.

La lavande, l'anti pucerons du jardin

L'été, c'est la saison des lavandes. Vous la repérez facilement à ses jolies fleurs bleues, -mais elles peuvent aussi être blanches-, et à sa senteur reconnaissable entre toutes.

La lavande, on en fait du miel, de la tisane,... et notamment de l'huile essentielle utilisée en parfumerie ou en pharmacie. La lavande a une qualité méconnue, c'est d'éloigner les pucerons. Plantez des lavandes près de vos rosiers, et les pucerons, incommodés par la forteur odeur de la lavande, vont moins s'occuper de vos roses !

Planter la lavande

La lavande pousse aussi bien en pleine terre qu'en pot. L'essentiel est qu'elle soit en plein soleil. Elle supporte même des sols caillouteux, voire pauvres. En pot, il faudra bien sûr un peu l'arroser et donner de l'engrais. Le gros inconvénient de la lavande, c'est qu'au bout d'une dizaine d'années, elle devient moins belle, se défraîchit, il faut donc la remplacer.

Bouturer la lavande

Pour faire une bouture, il faut choisir une branche qui n'a pas fleuri. Enlevez les feuilles à la base, puis piquer cette branche dans un pot rempli de terreau pour semis qui est bien adapté. Mettez par-dessus ce pot, une bouteille en plastique dont vous aurez coupé la base, -ça servira de serre-, arrosez régulièrement. Au printemps, les racines se seront développées et vous pourrez replanter votre lavande au jardin ou sur votre balcon.

