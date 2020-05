VIDEO - Roland Motte, jardinier : comment bien tondre son gazon

Notre jardinier, Roland Motte, vous donne de bons conseils pour jardiner. Saviez-vous que pour avoir un beau gazon, il faut aussi savoir le tondre.

Vous pensez qu’il n’y a rien de plus facile que de tondre son gazon ? Et bien détrompez-vous, il y a deux trois choses que vous devriez savoir avant de vous lancer, comme nous l’explique Roland Motte, le jardinier de France Bleu.

A quelle hauteur faut-il tondre son gazon ?

Plus vous allez tondre haut, laisser de la hauteur au gazon et plus ce gazon sera résistant à la sécheresse. Et à l’inverse, plus vous allez tondre court et plus vous risquez d’avoir de la mousse sur le terrain et d’avoir des herbes indésirables autres que le gazon qui est une graminée.

Quels sont les différentes façons de procéder ?

Il existe trois façons principales de tondre :

En éjectant l’herbe sur le côté ou sur l’arrière et en ramassant ensuite.

Le mulshing, : en rajoutant un cache sur le carter de la tondeuse, on va bien broyer l’herbe et la redéposer sur le gazon

En récupérant l’herbe dans un bac. Et une fois que le bac est plein, on peut l’utiliser pour mettre autour des arbres (cela fait une protection et empêche les herbes indésirables de pousse). On peut l’utiliser aussi au potager dans les fraises ou dans les tomates. On peut également la mettre en paillage, ce qui permet de garder l’humidité.

