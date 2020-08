VIDEO - Roland Motte, jardinier : cultiver les courges, courgettes, cornichons

La famille des cucurbitacés, facile au jardin et une palette d'idées en cuisine. Les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu, pour faire pousser vos courges et compagnie.

Courges, cornichons, courgettes font partis de la famille des cucurbitacés. Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, nous donne quelques bons conseils pour cultiver vos potirons.

Plantez des courges !

Les courges aiment le plein soleil. Ce sont des plantes qui ont besoin d'un sol très riche : un tas de fumier, un compost peuvent bien convenir. Une fois plantée, il faut bien l'arroser le premier mois, ensuite la plante se débrouille pour faire ses fruits. Elle n'aime néanmoins pas la sécheresse et il est conseillé de pailler le pied de la plante pour conserver l'humidité du sol.

Dégustez vos courges !

Les courgettes, vous pourrez les déguster tout l'été, grillées, en ratatouille, farcies... Les potirons et autres grosses courges, vous les garderez pour Halloween et pour l'hiver. Vous pourrez en faire des soupes, tartes, purées... et également une excellente confiture de Noël.

Pourquoi certains fruits tombent ?

La particularité de cette famille, c'est que le plant porte des fleurs mâles et des fleurs femelles. La fleur femelle se reconnaît par l'excroissance qui va donner le futur fruit, à la base des pétales. Les abeilles, en allant tantôt sur une fleur mâle, tantôt sur une fleur femelle, vont polliniser le fruit... si non, il va tomber.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.lesjardinsdelaterre.com.