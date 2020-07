VIDEO - Roland Motte, jardinier : faire son compost

Le compost, c'est idéal pour recycler vos déchets verts et secs au jardin. Les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu, pour faire votre compost.

Pourquoi faire un compost ?

On a toujours un paquet de déchets dans son jardin. On va tailler les arbres et les arbustes un peu tout le temps, donc on va avoir des branches. On va arracher les herbes indésirables deci-delà et elle vont vous rester sur les bras. On va avoir aussi dans la maison les épluchures de fruits et de légumes. Que va-t-on faire de tout ça ?

On ne va quand même pas le ramener à la déchetterie ou le mettre dans la poubelle, c'est bien trop lourd. On va le mettre dans un composteur.

Mais qu'est-ce que le compost ?

Le composteur c'est le même principe qu'en forêt. Les feuilles et les branches qui tombent au sol sont compostées. Composté ça veut dire qu'elles sont mangées par des petites bêtes ou des plus grosses qui les transforment en compost, puis cela devient du terreau.

Comment faire son compost

On va appliquer le même principe dans ces composteurs qui sont posés à même le sol. Pour cela il faut un composteur, que vous achetez dans le commerce, ou bien vous faites comme Roland, vous récupérer des vieilles palettes que vous démontez et avec lesquelles vous fabriquez de vos petites mains votre composteur.

On va y installer des couches. Des couches de déchets verts, donc vos végétaux, et des déchets secs, qu'on appelle aussi déchets bruns, comme le carton, le papier, les branches broyées... Il suffira de brasser un peu le tout et vous aurez un beau compost.

