VIDEO - Roland Motte, jardinier : l'eau, un élément indispensable au jardin

L’eau fait partie des éléments qu’un jardinier doit assurer à la plante, au même titre que la terre et la luminosité, comme nous l’explique Roland Motte, le jardinier de France Bleu.

L'eau est indispensable pour la bonne croissance des plants au potager. Roland Motte, le jardinier de France Bleu nous donne quelques bons conseils pour bien arroser ses plantes et économiser l'eau.

De combien d’eau à besoin une plante ?

Un sapin a besoin de 300 litres d’eau par jour, un carré potager de 40 litres d’eau par semaine. Une tomate contient 95% d’eau et une pomme de terre a besoin de 4 litres d’eau par jour. Les plantes vont la trouver dans le sol. Elles vont envoyer leurs racines chercher l’eau qui nous descend de l’eau de pluie.

Comment optimiser notre gestion de l’eau au jardin ?

Pour garder cette eau dans le sol, on va sarcler le plus souvent possible nos carrés potagers ou notre potager. On peut aussi rajouter du paillage, qu’il soit minéral ou végétal.

L’eau est rare et précieuse, on a de plus en plus de sécheresse pendant l’été, il faut donc essayer d’en récupérer avec des récupérateurs d’eau. Pensez aussi à arroser plutôt le soir pour que l’eau reste bien dans le sol. Et puis s’il n’y a vraiment pas assez d’eau dans vos récupérateurs il vous reste à faire la danse de la pluie !

