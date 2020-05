VIDEO - Roland Motte, jardinier : la bourrache, une plante pour les nuls

Si vous n’avez pas spécialement la main verte, voici une plante très facile, qui va convenir aux plus nuls d’entre nous, comme nous l’explique Roland Motte, le jardinier de France Bleu.

Notre jardinier, Roland Motte, vous donne de bons conseils pour jardiner. Si vous êtes novice en jardinage, commencez avec des plantes faciles, par exemple, la bourrache. Elle vous rendra de nombreux services.

La bourrache c’est quoi ?

La bourrache est une plante annuelle qui fait de magnifiques fleurs bleues et des feuilles un tout petit peu piquantes quand elles grandissent. Elle aime le plein soleil, plus il y a de soleil et mieux elle se porte. Elle peut devenir un peu envahissante, mais on arrive très vite à la dompter et à la maitriser.

Quels sont les avantages de la bourrache ?

La bourrache est mellifère, c’est-à-dire qu’elle attire les abeilles. C’est l’idéal pour un potager, vous allez la planter, la semer un peu partout, et les abeilles vont venir. Votre production de légumes sera garantie, voir décuplée parce que les abeilles sont là pour la pollinisation. Mais ce n’est pas le seul intérêt de la bourrache puisque la bourrache est comestible. On peut manger ses fleurs et ses feuilles. Lorsque les feuilles sont jeunes, elles sont encore meilleures. Et avec ses feuilles, on va faire un pesto de bourrache. Vous connaissez sans doute le pesto de basilic et bien testez le pesto de bourrache, c’est absolument génial.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu et sur www.lesjardinsdelaterre.com.