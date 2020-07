VIDEO - Roland Motte, jardinier : la myrtille, délicieuse à manger

La myrtille est très riche en vitamines et fibres, et en plus très bonne à manger ! Les conseils de Roland Motte pour cultiver vos myrtilles au jardin.

Roland Motte, le jardinier de France Bleu nous donne quelques bons conseils pour cultiver ce délicieux fruit qu'est la myrtille.

Myrtille, bluet ou bleuet ?

La myrtille pousse en arbuste. Elle a plusieurs noms : dans les Vosges on l'appelle la brimbelle, on peut dire aussi le bluet ou le bleuet pour ces grandes plantes qui sont arrivées chez nous du Canada dans les années 80.

Cultiver la myrtille

Toutes les myrtilles ont besoin d'un sol plutôt acide, acide cela veut dire terre de bruyère. La myrtille pousse en pleine terre dans les régions où il y a de l'acidité dans le sol comme dans les Hautes-Vosges. Mais vous pouvez également la planter dans un grand pot, à condition d'y mettre de la terre de bruyère.

Elle préfère la mi-ombre, pas de soleil l'après-midi, c'est parfait.

La myrtille gourmande

La myrtille est riche en fibres, en vitamine C, en vitamine B, elle est parfaite pour notre organisme. Et surtout, elle est très bonne à manger. Essayez le jus de myrtille, la célèbre tarte aux myrtilles évidemment, en confiture c'est excellent et même en muffin.

Tout le monde aime la myrtille... même les oiseaux. Protégez vos myrtilles pour ne pas qu'ils vous les volent.

