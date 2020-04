VIDEO - Roland Motte, jardinier : la rhubarbe, l'indispensable du jardin

Les conseils de Roland Motte pour cultiver et utiliser la rhubarbe, une plante facile et très utile, à planter dans tous les jardins.

La rhubarbe est une plante indispensable dans tous les jardins. Elle pousse très facilement. Roland Motte, notre expert jardinier, vous la conseille vivement.

Il lui faut un terrain plutôt à l'ombre, pas de soleil l'après-midi, mais elle supporte le soleil si vous n'avez pas d'autre endroit. Elle aime les terres argileuses et elle aime la fraîcheur. Trouvez-lui un coin bien frais et bien arrosé.

Une fleur magnifique

Elle peut être décorative. Elle fait une fleur blanche magnifique lorsqu'elle est développée, mais cette fleur est embêtante, car si l'on souhaite récolter les feuilles et les pétioles, pour faire des desserts par exemple, il est préférable de couper la fleur lorsqu'elle apparaît. Elle prend la force au reste du plant. C'est dommage, mais il faut faire un choix.

Confitures ou tartes... ou décoction ?

Une fois que la touffe est assez grande, vous pouvez récolter. On va couper les feuilles à la base, séparer la feuille et le pétiole. On va récupérer le pétiole pour faire des confitures ou des tartes, et les feuilles serviront à faire une décoction pour chasser les pucerons au jardin. Pratique, non ?

Retrouvez Roland sur son site lesjardinsdelaterre.com