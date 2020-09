VIDEO - Roland Motte, jardinier : la taille des arbustes

Les bons conseils de Roland Motte, notre jardinier, pour faire la taille de vos arbustes au bon moment selon la variété.

Vous aimez vos arbustes à fleurs et en voulez toujours plus, alors à vos ciseaux et sécateurs, on taille! Les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Sud Lorraine, pour tailler à bon escient.

On adore les fleurs !

Qu'il s'agisse de rosiers, de groseilliers à fleurs, on adore les arbustes à fleurs. Le fonctionnement est toujours le même. Ces arbustes produisent des fleurs au printemps ou en été. Fleurs qui vont donner des fruits et ensuite des graines. Mais ce qui nous intéresse ce sont les fleurs. Alors pour que nos arbustes produisent encore plus de fleurs, il faut les tailler.

Pourquoi tailler ?

La fleur est l'organe le plus fragile de la plante, c'est pour ça que la fleur fane. Il faut une à trois semaines selon les variétés. La fleur devient toute moche, toute brune, et ensuite se forme le fruit. C'est par exemple, le cas des pommiers.

Pour le maximum d'efficacité, il faut tailler juste après la floraison, au moment où toutes les fleurs sont fanées. Cette règle est valable pour tous les arbustes à fleurs, quelles que soient les variétés.

Comment tailler ?

Pour une taille esthétique, coupez juste au-dessus de la feuille ou de la branche se trouvant en-dessous de la fleur fanée.

Les déchets pourront biensûr être récupérés et mis au compost, si la plante est saine et n'a pas de maladies. Mais vous pouvez également en profiter pour faire des boutures, si le moment s'y prête.

Taillez vos arbustes avec Romland Motte © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.lesjardinsdelaterre.com.