VIDEO - Roland Motte, jardinier : le thym, l'incontournable du jardin

Le thym, une plante aromatique très odorante et super simple à cultiver. Roland Motte, le jardinier de France Bleu nous emmène respirer le thym de son jardin.

Notre jardinier, Roland Motte, vous donne de bons conseils pour jardiner. Les plantes aromatiques dans un jardin, c'est non seulement décoratif, mais aussi très utile.

Où planter mon thym ?

Le thym est une plante intéressante pour le potager, mais pas uniquement. Elle peut se planter dans le jardin puisqu’elle pousse en pot ou en pleine terre. Il lui faut du plein soleil, et une terre très bien drainée, pas d’eau stagnante. Le thym peut pousser dans des terres arides.

Une aide précieuse au jardin ?

Le thym fleurit avec de très jolies petites fleurs qui sont mellifères. Mellifères ça veut dire qui attire les abeilles. Mais il a d’autres capacités ce thym puisqu’on peut le planter à côté des choux et il repousse la piéride du chou. La piéride c’est un petit papillon dont la chenille va manger les choux. Et puis on peut aussi planter le thym à côté des fraisiers, les deux plantes s’entendent bien.

Comment utiliser le thym ?

On peut utiliser le thym de différentes manières, soit séché, soit frais, on en fait des tisanes qui sont particulièrement stimulantes

Et puis on peut l’utiliser en bouquet garni pour rajouter dans la cuisine et enfin ça va parfumer les grillades dans les barbecues que vous ferez pendant cet été.

