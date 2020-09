VIDEO - Roland Motte, jardinier : ramassez vos pommes, c'est important

C'est la période de ramassage des pommes, avec les bons conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Quand c'est la période, il ne suffit pas juste de cueillir vos pommes et de les manger. Les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Sud Lorraine, pour toujours avoir de belles pommes... sans vers.

Pommes, pommes, pommes

Les pommes, vous pouvez en cueillir dès juillet, -on les appelle les pommes des moissons-, mais celles-ci se conserveront très peu de temps. Les pommes d'automne, cueillies jusqu'au mois de novembre pourront, elles, très bien se garder jusqu'en avril-mai pour certaines.

Vos pommes tombent trop tôt ?

Parfois les pommes tombent prématurément. Cela peut être, par exemple, à cause d'une grosse canicule. Soit votre arbre a manqué d'eau, soit il peut y avoir des vers. Si vous voyez de petits trous sur la pomme, c'est qu'un ver y est installé. Pour éviter ce désagrément, il faut installer des pièges à phéromones très tôt, vers les mois de mars-avril, dès que l'arbre commence à fleurir.

Ramassage indispensable

Ces pommes tombées et qui commencent à pourrir, il faut absolument les ramasser. Attention aux guêpes, mettez des gants ! Mettez-les dans une brouette et amenez-les aussi loin que possible de vos arbres. Déposez-les dans un pourrissoir, ne les mettez pas dans votre composteur. Ces pommes pourries pourraient occasionner un développement de champignons mauvais pour votre compost.

Certaines de ces pommes tombées sont abimées mais peuvent encore être consommables. Faites-en des compotes ! Pom, pom, pom !

