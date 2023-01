VIDEO - Traiter ses plantes d'intérieures au naturel avec notre expert Etienne Wirth !

Comment faire pour traiter ses plantes d'intérieures au naturel 🌷suivez les conseils de notre expert et le tour est joué.

Avec la fin de l'été et les jours qui raccourcissent, nous sommes nombreux à craindre pour nos plantes d'intérieur..

Comment tuer les pucerons avec du vinaigre ? munissez vous de deux pulvérisateurs, de savon noir et de vinaigre blanc 14 ou15 degrés.

Mettre 1 litre d'eau puis 4 cuillère à soupe soupe de vinaigre blanc et 5 cuillère de savon noir, mélangez bien et ensuite plus qu'à suivre les bons conseils de notre expert..

Suivez les bons conseils de notre expert jardin Etienne Wirth ! © Getty - @GettyImages

Quarante ans d'expérience à votre service tous les samedis sur France Bleu Lorraine de 9h30 à 10h avec vos questions en direct au 03 87 52 13 13.

Et en bonus chaque week-end pour encore mieux vous accompagner dans vos projets un tuto vidéo avec Etienne Wirth qui vous reçoit dans son espace vert à lui : Créa Végétal à Woippy.