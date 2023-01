VIDÉO - Vos bulbes de fleurs pour l'intérieur avec notre expert Étienne Wirth

Comment faire pour obtenir des fleurs plus rapidement, sans attendre le printemps, pour vos bulbes d'intérieur ? Suivez les conseils de notre expert et le tour est joué.

Comment planter vos bulbes ?

Dans un pot, mettre un peu de terre dans le fond, disposez ensuite les bulbes (tulipes ou narcisses par exemple) et recouvrez complètement de terreau. Mettez le tout en extérieur jusqu'à fin janvier. Les rentrer dès que vous voyez les premiers germes, et 3 semaines après environ, vous aurez la satisfaction de les voir fleurir.

L'astuce en plus

Pour les jacinthes, contrairement aux tulipes ou aux narcisses, il vous faut simplement remplir le pot de terre en ne l'enterrant que d'un tiers seulement.

Et pour reconnaître la couleur des jacinthes avant qu'elles ne fleurissent, il vous suffit de regarder la couleur du bulbe ! Plus il est foncé et plus la fleur le sera également.

Bulbes de narcisses © Getty - © Getty

Quarante ans d'expérience à votre service tous les samedis sur France Bleu Lorraine de 9h30 à 10h avec vos questions en direct au 03 87 52 13 13.

Et en bonus chaque week-end pour encore mieux vous accompagner dans vos projets un tuto vidéo avec Etienne Wirth qui vous reçoit dans son espace vert à lui : Créa Végétal à Woippy.