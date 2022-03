Vos places pour le salon Tendance Nature sont à gagner sur France Bleu Champagne-Ardenne !

On est enfin au printemps ! C'est donc le moment idéal pour découvrir le salon tendance Nature, où nature, jardinage et tourisme vert sont de mise. Le salon se déroule à Reims du 25 au 27 mars, au Parc des Expositions et vous pouvez gagner vos places en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne !

Le printemps, c'est le moment de se remettre au jardinage et au tourisme vert, avec l'arrivée du beau temps et l'omniprésence du soleil ! Et pour en savoir plus sur les nouvelles tendances dans ce domaine, rien ne vaut le salon Tendance Nature !

Un salon de retour à la Nature

Et ça tombe bien, car ce salon aura lieu du vendredi 25 au dimanche 27 mars, au Parc des Expositions de Reims. Toutes les nouveautés environnementales liées au tourisme vert régional, à l'éco-habitat ou encore à la mobilité verte, mais aussi des artisans spécialisés dans le domaine, des animations pour tous les âges... seront donc à découvrir pendant ce week-end qui, assurément, sera aussi ensoleillé à l'extérieur qu'à l'intérieur (du Parc des Expos) !

Tendance Nature tiendra salon au Parc des Expos de Reims, du 25 au 27 mars. - © Reims Events

Parmi les exposants présents, citons l'Agence de Développement Touristique de la Marne, Au meilleur jambon, Aumepierre, Pocquet Horticulture SARL ou encore Edem Grenade Dattes... La liste complète des exposants est visible sur la page dédiée du site officiel.

Vous pourrez, parmi les animations, apprendre à en savoir plus sur le compost, tester la sculpture sur bois ou encore découvrir une ferme ludique.

Pour en savoir +

Le salon Tendance Nature sera donc à Reims, dans le Parc des Expos tout juste rénové, c'est-à-dire dans un endroit confortable, spacieux et au calme : parfait pour un salon tel que Tendance Nature !

Tarifs : 5 euros pour les plus de 18 ans, 3.5 euros entre 6 et 18 ans et gratuit pour les moins de 6 ans, ce qui permet de passer un moment familial à moindres frais lors de votre venue au salon Tendance Nature !

Pour le détail des infos pratiques telles que les horaires ou les accès à l'évènement, rendez-vous sur la page dédiée !

Le salon Tendance Nature, c'est vrai l'endroit où aller en cette période fort printanière !