1 Séjour au Logis Hôtel Center à Brest à gagner ! Logis Hôtel, hébergeur Officiel du Tour de France 2021 !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 25/06/21 avec 1 Séjour pour deux personnes au Logis Hôtel Center à Brest - Logis Hôtel, Fournisseur Officiel du Tour de France 2021 à gagner !

France Bleu Breizh Izel, partenaire du Tour de France 2021

Le séjour pour 2 personnes au LOGIS Hôtel Center Brest * comprend :

1 chambre double grand confort

les petits-déjeuners,

les dîners pour 2 personnes,

1 bouteille de champagne

un accès à l'espace bien-être privatif

* Date de validité : du 1er juillet au 30 décembre 2021

Logis Hôtel Center Brest

LOGIS HÔTELS, Hébergeur Officiel du Tour de France

Hébergeur Officiel du Tour de France depuis 2019, LOGIS HÔTELS sera sur la ligne de départ le 26 juin 2021 pour une 3ème édition aux côtés d’A.S.O. De Brest à Paris, LOGIS HÔTELS souhaite inviter les millions de suiveurs du Tour de France à voyager au cœur des régions françaises ! Singularité des établissements, engagement local, hôtellerie durable, proximité, humain… autant de valeurs qui font l’ADN du groupe. Suite à une année 2020 mouvementée, le groupe et les adhérents sont impatients de renouer avec la ferveur de cet événement populaire et parcourir les 3383 km de cette 108ème édition !

LOGIS CENTER BREST

Que vous voyagiez seul, en couple, en famille, pour des besoins professionnels ou pour le plaisir, l’hôtel Classé « Hôtel élégance », le LOGIS Center Brest propose des prestations de qualité en plein cœur de Brest : parking privé gratuit, wifi gratuit, bar, restaurant ainsi qu'un espace bien-être ! Confort, grand confort, suite VIP, familiale, ou avec kitchenette, les 142 chambres spacieuses et contemporaines séduiront les convives par leur confort moderne et leur décoration sobre et chaleureuse. Côté restauration, l'Atlantide accueille les vacanciers du lundi au vendredi, midi et soir et propose ses menus et sa carte élaborés à partir des produits frais du marché. Au menu une cuisine traditionnelle subtilement revisitée. Enfin l’espace bien-être permettra à tous de se détendre et goûter aux plaisirs d'une séance de SPA, sauna ou hammam. Pour clôturer le tout, une salle de Fitness en accès libre et entièrement équipée attend également les sportifs.

Le + : l’hôtel dispose de 5 bornes électriques, idéal pour les vacanciers ou professionnels qui souhaitent recharger leur véhicule lors d’une escapade bretonne. Infos : hotelcenter.com

Logis Hôtel Center Brest

Lien avec le Tour de France 2021 :

L’hôtel LOGIS CENTER BREST s’apprête à accueillir le Tour de France 2021 ! À l’occasion du Grand Départ, l’hôtel va héberger deux équipes cyclistes de l’événement. Hébergement, restauration, tout est mis en place par l’équipe de l’hôtel afin que les coureurs soient dans les meilleures conditions pour cet événement mondial !