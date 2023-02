1 séjour Mini-cure Bien-être du Monde Valdys Resort 9 soins - 3 jours /3 nuits pour deux personnes à gagner !

Mini-cure Bien-être du Monde 9 soins - 3 jours /3 nuits

ⓘ Publicité

Ce séjour, rythmé tous les jours par un massage longue durée aux techniques ancestrales assure bien-être et détente. Les soins thalasso dispensés dans cette cure permettent quant à eux de profiter pleinement des bienfaits marins. Sensation d’évasion et de voyage aux quatre coins du monde assurée !

LES BIENFAITS DE CE SÉJOUR

Lâcher-prise physiquement et mentalement La succession des longs massages est idéale pour favoriser une détente globale. Elle fait le succès de cette cure. Les différentes techniques des massages du monde vous apporteront un bien-être physique et mental et votre corps vous en remerciera.

Sublimer sa peau La cure commencera par un gommage corps afin de préparer au mieux votre peau à recevoir les oligos-éléments des soins thalasso et les biens-faits des huiles de massage. La richesse de l'enveloppement vous apportera une peau douce et hydratée.

Le saviez-vous ? Se faire masser a un impact sur l'humeur, l'anxiété, la douleur mais aussi sur les taux de dopamine, de cellules tueuses et de lymphocytes. En plus de vous détendre, les massages renforcent votre système immunitaire. Que demander de mieux ?

LES ATOUTS DE CE SÉJOUR 1 massage de 50 mn par jour !

Le séjour :

- est valable dans l’ensemble des destinations Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa : Roscoff, Douarnenez, Pornichet – Baie de La Baule ou Saint-Jean-de-Monts (au choix)

- inclut la demi-pension (hors boissons) ainsi que 9 soins par personne

- comprend l’hébergement se fera en chambre double supérieure ou standard selon l’établissement.

- validité de 12 mois

A gagner dans le jeu de 8h45 le jeudi 2 mars !