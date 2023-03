100 places à gagner pour le film "Sage-Homme" au cinéma le 15 mars

Melvin Boomer et Karin Viard dans Sage-Homme - 2022 Karé Productions - France 2 Cinéma - Marvelous Productions

L'histoire

Léopold, 19 ans, rate le concours d’entrée à médecine. Il décide d’entrer à l’école des sages-femmes

en cachant la vérité à son entourage, dans le but de réintégrer médecine plus tard grâce à une

passerelle. Alors qu’il s’engage sans convictions dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre

avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet

univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Un film de Jennifer Devoldère avec Melvin Boomer et Karin Viard