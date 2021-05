La Franche-Comté en 14 photos pour 1 000 € : la vidéo des bonnes réponses ! ⏯

Vous avez été très nombreux à jouer, et même ensemble, avec complicité, perspicacité, malice, bienveillance, dans l'entraide et l'interactivité. Quel bonheur de partager la Franche-Comté en photos, mais aussi tout en valeurs ! De vos indices à vos propres photos, de vos like à vos help finalement toujours élucidés, nous avons adoré partager ces vacances en mode Franche-Com(viviali)té !

Les 1 000 € sont peut-être pour vous !

Tirage de "l'euros élu(e)" ce mercredi 24 février, 8h20, en direct sur France Bleu Besançon

En jeu : un chèque cadeau de 1 000 € valable dans les commerces affiliés au Grand Besançon Métropole