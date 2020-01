18ème édition du "Festival humour d'Hivers à Saint Dizier

Du 7 janvier au 14 février 2020 a lieu le Festival Humours d'Hivers! Tous les ans, les plus grands humoristes se donnent rendez-vous pour une série de spectacles particulièrement décapants.

Saint-Dizier, France

Dans le cadre du Festival Humours d'Hiver, retrouvez de nombreux spectacles avec des artistes aussi talentueux que drôle.

Élodie Poux le 15 janvier aux Fuseaux St Dizier

Élodie Poux a conquis le public, les salles, les festivals et les médias. Son humour corrosif et pétillant a fait mouche dans la presse, à la télévision, au festival de Montreux, au Marrakech du rire... partout !

Ses personnages, plus déjantés les uns que les autres, s’expriment sur scène dans un univers faussement naïf. Vous vous surprendrez à rire de leurs aventures multiples… avec enfants, parents, chats et zombie !

La Moustache, le 21 janvier

Aujourd’hui est un grand jour pour Sylvain Sabourdin : il doit rencontrer son futur beau-père, passer un entretien d’embauche et prendre de grandes décisions. Mais alors qu’il se prépare, une panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une moustache… la moustache d’Hitler.

Une comédie drôle à ne pas manquer.

Les Goguettes, le 24 janvier

C'est quoi une Goguette?

Simple ! Il suffit de prendre une chanson connue, d’enlever les paroles, de récrire ses propres paroles, et puis de la chanter. Voilà, c’est ça une goguette.

L'actualité décortiquée sous un angle original et plein d'humour, voilà à quoi s'attendre en allant voir ce trio à quatre bourré de talent.

Alex Lutz, le 6 février

Alex Lutz, qui incarne Catherine depuis 10 ans, revient aujourd'hui avec un nouveau spectacle. Mariant humour et poésie, dans ce nouveau spectacle, Alex Lutz accompagné de son étalon Nilo, il change de peaux et incarne une galerie de personnages détonants .

Jeanfi Janssens, le 8 février

Après de nombreux passage télé, ce steward exubérant, accro à la chirurgie esthétique et victime des crédits conso, nous conte l'envers d'un décor unique et délirant, de son enfance dans le nord de la France aux passagers qu'il sert à bord...

Avec son accent ch'ti et son incroyable répartie, Jeanfi Décolle vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais oublier d'où l'on vient.

Michel Bernier, le 14 février

Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au moins quand j’étais jeune » ou « Pour nos enfants, ça va être terrible ! » que de se laisser entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est lui qui va nous surprendre. Donc « Vive demain ! »

Michèle Bernier revient seule en scène avec un nouveau spectacle encore plus visuel et musical, mis en scène et co-écrit par sa complice Marie Pascale Osterrieth.

