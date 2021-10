40 ans cela se fête avec vous. Gagnez vos places pour assister au concert privé du groupe TRYO

Vous en rêviez peut-être, même surement, France Bleu Mayenne vous l'offre. Jeudi 28 octobre 2021 - 20h00 sur la scène de l'Espace Mayenne à Laval, et si vous réserviez votre soirée pour assister au concert* privé France Bleu LIVE du groupe TRYO?

Un concert événement proposé par France Bleu Mayenne accompagné de ses partenaires le Département de la Mayenne, la Ville de Laval et Laval Agglo.

Comment jouer ?

Deux possibilités pour remporter votre place au concert privé :

Ecoutez France Bleu Mayenne, tendez bien l'oreille des places seront à remporter en direct.

tendez bien l'oreille des places seront à remporter en direct. Ici même en remplissant notre formulaire en ligne :



Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi France Bleu Mayenne fête ses 40 ans avec un concert de Tryo à l'Espace Mayenne

*L'accès à la salle de concert Espace Mayenne ne pourra se faire uniquement que sur présentation d'un Pass Sanitaire conformément à la réglementation en vigueur à la date du dit concert.

Le groupe mayennais Rouquine en 1ère partie

Ils chantent le spleen avec une ironie mordante, dans une langue explicite et poétique. Leurs mélodies sont obsédantes et la tête bouge sur une électro-pop élégante et racée. Les mots sonnent comme des percussions. L’amour, les mômes, la mort, le sexe...ça remue et ça fait marrer.

Le groupe mayennais Rouquine © Radio France - Thomas Dills

Rouquine, un duo qui aime bien James Blake et Boris Vian, Alt-J et Orelsan.Jouant avec les codes urbains sur des thèmes actuels, tous les deux dépoussièrent la chanson et prennent leur public à contre-pied.

Rouquine c'est un scalp à deux têtes. L'une est celle de l'homme clavier/machines - Rouquine

à lire aussi Le groupe mayennais Rouquine participe à The Artist, le télé-crochet de Nagui qui concurrence The Voice

Comment se rendre à la salle ?