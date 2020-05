40 ans de France Bleu Nord : jouez en attendant le 19 mai

Mardi 19 mai 2020 France Bleu Nord vous propose une journée spéciale pour ses 40 ans. En attendant ce jour exceptionnel, jouez avec l'affiche de France Bleu Nord et défiez vos amis !

C'est le 19 mai 1980 que Fréquence Nord est née. Elle sera le point de départ d'une grande aventure radiophonique pour Radio France et sera la première des radios locales du réseau France Bleu.

à lire aussi 40 ans de France Bleu Nord : de Fréquence Nord à aujourd'hui

Les équipes de France Bleu vous ont préparé une journée incroyable ! Vous retrouverez l'ambiance des années 80, les voix des animateurs et des journalistes d'hier et d'aujourd'hui, des anecdotes incroyables, des témoignages d'auditeurs...

En attendant cette journée, France Bleu Nord vous propose de vous occuper en réalisant ce puzzle. Jouez et défiez vos amis en attendant la journée du mardi 19 mai. Bien sûr, la radio offrira des cadeaux aux meilleurs d'entre vous !