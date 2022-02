5 jours au ski en famille à gagner grâce à Ca colle aux basques

Cette semaine dans "Ca colle aux basques", on vous offre votre séjour au ski ! 5 jours et 4 nuits dans la station d’Artouste pour 2 adultes et 2 enfants. Nous prenons en charge le logement, les forfaits pour 4 personnes.

Vous allez pouvoir profiter du mythique "petit train", des 17 pistes pour 25 kilomètres de glisse, des ateliers ludiques à l'Adventure Park.

Répondez aux questions de Lucas Aizpurua du lundi au vendredi entre 11 heures et midi pour devenir le txapeldun de la semaine.

Artouste, une station familiale

La station d’Artouste, c’est avant tout un décor somptueux au coeur de la Vallée d’Ossau et un cadre rêvé pour la pratique d’activités en pleine nature, sportives et ludiques.

Située dans le Béarn à quelques kilomètres de la frontière espagnole et du parc national des Pyrénées, c’est l’endroit idéal pour les amoureux de la glisse, les familles en quête d’un bol d’air frais.

Sauvage et préservée, elle est composée de 4 secteurs de 150 hectares au milieu des sapins enneigés qui offre une vraie sensation de liberté pour les skieurs et snowboardeurs confirmés comme pour les débutants !