5 pass famille VIP pour la Vallée des Singes à Romagne à gagner !

Cette semaine France Bleu Poitou vous offre un pass famille VIP par jour à la Vallée des Singes à Romagne !

Pourquoi un pass famille ? car il est pour 4 personnes.

Pourquoi VIP ? car vous aurez une visite guidée de 2h (et une surprise mais on ne vous dit pas laquelle).

Vous êtes libre samedi 15 avril 2023 au matin et vous êtes 4 ?

Jouez avec nous cette semaine pour gagner un pass famille et nous rejoindre à la Vallée des Singes. Et oui, France Bleu Poitou sera avec vous, en direct du parc !

Si vous êtes l'un des 5 gagnants, vous pourrez faire la connaissance de Yaoundé, le mâle gorille de 200 kilos, des ouistitis pygmées qui pèsent à peine 125gr, des bonobos et des petits nés l'année dernière, des singes écureuils et de tous les autres !

Tous les jours dès 11h, jouez avec Sonia Brunet. Marquez des points en répondant à des questions. Le meilleur chaque jour gagnera son pass famille !

Bonne chance !