A découvrir les cadeaux à gagner cette semaine sur l'antenne de France Bleu La Rochelle

Charente-Maritime, France

AQUARIUM DE LA ROCHELLE © Radio France

Prenez le temps de découvrir les secrets de l'océan tout au long de l'année ! Nous vous offrons votre Pass Annuel pour l'Aquarium de la Rochelle, dans le c'oukiscache tout au long de la semaine

Nuit Harry Potter © Radio France

A l'occasion de LA NUIT DES LIVRES HARRY POTTER nous vous offrons des exemplaires des toutes nouvelles éditions collector du 3ème tome des aventures d’Harry Potter déclinées aux couleurs des 4 maisons de Poudlard, ainsi que les trois livres composant la Bibliothèque de Poudlard : Les Animaux Fantastiques, Le Quidditch à travers les âges et Les Contes de Beedle le Barde. -

Un grand tournoi festif autour de l’univers magique du jeune sorcier qui se déroulera le 6, 7 ou 8 février dans de nombreux lieux de Charente et Charente Maritime

LE LAC DES CYGNES © Radio France

Le Lac des cygnes fait partie des ballets les plus connus au monde et le plus joué dans les théâtres. La musique de Piotr Tchaïkovski transporte le spectateur dans un univers poétique, un univers de grâce. A découvrir ou redécouvrir en famille au PARC EXPOSITION DE LA ROCHELLE dimanche 9 février à 15 heures

Ballet classique en deux actes et 4 tableaux Musique :Piotr Tchaïkovski Chorégraphie : Marius Petipa

Paul PERSONNE © Radio France

Attention ! Concert Complet ! les dernières places sont à gagner sur France Bleu La Rochelle

Paul Personne s'arrête chez nous, à l'AGORA de Saint Xandre, mardi 3 mars à 20h30 présenté par La Sirène & La Mairie de Saint-Xandre. Chanteur musicien, une vingtaine d'albums solo, quelques tubes et des lives à la pelle,aujourd'hui sur ce Funambule, sous titré « tentative de survie en milieu hostile » il est au sommet de ce blues rock tendu toujours accompagné de sa fidèle Gibson !

Le Concert de Marco Pandolfi Jeudi 6 février à 21h L'AZILE La Rochelle est complet ! mais les dernières places sont à gagner sur notre antenne ☺

LES RABEATS © Radio France

The RABEATS ; quatre garçons nourrissant une même passion pour les Beatles. A chacun de leurs concerts, ils interprètent avec passion et énergie une cinquantaine de chansons des Beatles allant de la première époque à la dernière, ils sont en concert vendredi 8 février 20h30 à l'Espace ENCAN de La Rochelle, et c'est une tournée France Bleu !

Couple Mode d'Emploi Espace Encan La Rochelle © Radio France

Et si le jour de la St Valentin, vous emmeniez votre moitié étudier COUPLE MODE D'EMPLOI ☺ c'est à l'espace ENCAN de la Rochelle ! vendredi 14 février à 19 h

En partenariat avec Comedie La Rochelle pour passer la soirée dans la bonne humeur !

A gagner aussi des places de cinéma pour l'Apollo de Rochefort, des livres de cuisine, des boites de jeux, pour profiter des joies d’être en famille ou entre amis !