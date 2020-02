A découvrir les cadeaux à gagner cette semaine sur l'antenne de France Bleu La Rochelle

Charente-Maritime, France

Paul PERSONNE © Radio France

Paul Personne s'arrête chez nous, à l'AGORA de Saint Xandre, mardi 3 mars à 20h30 présenté par La Sirène & La Mairie de Saint-Xandre. Chanteur musicien, une vingtaine d'albums solo, quelques tubes et des lives à la pelle,aujourd'hui sur ce Funambule, sous titré « tentative de survie en milieu hostile » il est au sommet de ce blues rock tendu toujours accompagné de sa fidèle Gibson !

L'AZILE La Rochelle © Radio France

Ce soir j’attends Madeleine Vendredi 28 et Samedi 29 février à 21h spectacle Musical : Guillaume Nocture nous livre un spectacle musical drôle et émouvant d’après le répertoire de Jacques Brel ; Avec : Guillaume Nocture, Crystel Galli (accordéoniste) & Jimmy Tillier (pianiste). De : Guillaume Nocture & Jacques Brel. Mise en scène : Violette Mauffet. c'est à L'AZILE La Rochelle

The Barnguys jeudi 20 février à 21h Blues / Funk / Rock : La musique des Barnguys est originale et moderne tout en gardant en mémoire les codes et le groove du blues. Avec : Alexandre Lesueur : Chant & Claviers. Laurent Choubrac : Guitare. Didier Fleury : Guitare. Florian Robin : Basse. Marc Mitou : Batterie. c'est à L'AZILE La Rochelle

Rugby STADE ROCHELAIS - TOULON RCT © Radio France

COMEDIE LA ROCHELLE © Radio France

PAR ICI LA SORTIE ! comédie du 18 Février au 01 Mars 2020

LA GRÉVE DU SEXE Comédie du 07 Février au 28 Mars 2020

Comédie La Rochelle pour passer la soirée dans la bonne humeur !

IRISH CELTIC, La Légende est de retour, pour un nouveau spectacle, les frissons de l'âme irlandaise ! et nous avons la chance qu'ils fassent étape à La Rochelle, au parc des expositions

Avez vous fait l'expérience d'un spectacle de MESMER ? non ! alors venez stimuler et éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures des plus étonnantes et divertissantes au Parc Des Expositions , Hall La Manufacture à La Rochelle le 08 mars 2020

LA SIRENE French new wave © Radio France - La Sirène

Le Sonar Tour s'arrête à la SIRENE vendredi 21 et samedi 22 février POMME + P.R2B + ARTHUR ELY + MÉTÉO MIRAGE + IAN CAULFIELD nous vous offrons vos invitations pour découvrir la nouvelle scène française, brillamment représentée par POMME récompensée aux Victoires de la Musique catégorie "album révélation" !

La Palène de Rouillac décentralise ses concerts, et se rapproche de vous ! ce dimanche 23 février à 17 heures à la salle des fête de GENAC avec le groupe AkroPercu "Happy Rythm Comedy" percussions burlesques Acrobates des rythmes, ces musiciens-comédiens nous font découvrir une percussion virtuose certes, mais surtout joyeuse, inventive, hilarante et sans tabous, et ces un spectacle tout public, pour venir en famille !

