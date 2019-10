A GAGNER CETTE SEMAINE EN ÉCOUTANT FRANCE BLEU LA ROCHELLE

TIC TAC TIC TAC... dernière semaine à l'heure d'été ! Mais la nuit qui tombe plus tôt, ne nous empêche pas de vous dorloter ☺! Un petit tour d'horizon des places de concert, spectacle ciné ; et tous ces objets au couleur de votre radio, qui facilitent votre quotidien !

Chimène BADI © Radio France

Chimène Badi est en concert le 26 octobre à 20h30 au centre des congrès de Haute Saintonge à Jonzac : Sa nouvelle tournée est un voyage moderne et enflammé, composé de ses plus grands succès (« Entre nous », « Je viens du Sud », « Le jour d’après », « Parlez moi de lui » … ) et des chansons issues de son 7ème album, dont « Là-Haut ».

FREAKY BUDS à l'AZILE © Radio France

Max and the Freaky Buds sont quatre voyageurs dans le temps qui expérimentent, prêts à tout pour nous emmener dans les vieux clubs blues enfumés de Chicago où le moonshine et les gangsters endimanchés se mélangeaient aux boogies de John Lee Hooker, à la voix de Muddy Waters et la folie de Little Walter, ils sont écouter à l'AZILE de La Rochelle jeudi 24 octobre à 21 heures

Ces quatre nantais, connus et reconnus pour leur talent, nous emportent avec passion dans un tourbillon Rockin’Blues, It’s time to get Freaky folks ! Avec : Max Genouel : Guitare & Voix. Thomas Troussier : Harmonica. Lonj : Guitare. Hugo Deviers : Batterie.

Milady en sous sol à l'AZILE © Radio France

Et toujour à l'azile comédie Milady en sous-sol Vendredi 25 et Samedi 26 octobre à 21h

La belle au bois du conte n’a pas eu de bol. En fait, le vrai prince charmant s’est fait défoncer par le dragon de la forêt et n’est jamais arrivé jusqu’au donjon. … Jusqu’au jour où débarque Eddie, taulard calamiteux et prince de la lose !Jacques Chambon (Merlin dans la série Kaamelott), nous offre une comédie décalée et explosive, écrite sur mesure pour Chrystel Rochas et Aurélien Portehaut (Gauvain dans Kaamelott).

De Jacques Chambon. Avec : Aurélien Portehaut & Chrystel Rochas. Musique : Erwann Chandon. Mise en scène : Aurélien Portehaut & Chrystel Rochas.

City Jazzy Maxime PLISSON QUARTET © Radio France

MAXIME PLISSON QUARTET en concert à Royan le 24 octobre à 20h45 salle le Cordouan Thalazur avec CITY JAZZY

Le quartet s’applique à voyager dans le répertoire fabuleux des grands standards, issus de films ou de comédies musicales. Ce sont des choix du cœur car il serait impossible d’être exhaustif sur un sujet si vaste.Ils nous font découvrir la relation passionnelle du jazz et du cinéma qui au fil des décennies, se sont mutuellement inspirés.

Les Wriggles © Radio France

Les Wriggles sont de retour ! Ils ont toujours les yeux et la bouche grands ouverts, prêts à gober l’air du temps et à le filtrer à l’acide. Ils reviennent avec le même humour de clown pour adulte et des chansons corrosives et tendres.

Alors prêt pour vivre l’expérience ! vendredi 25 octobre 20h30 au VINGT SEPT de Rouillac

Découvrez en famille l'univers de ET APRÈS C'EST QUOI ? Pour ce nouveau spectacle, Pascal Péroteau s’est emparé de plusieurs poèmes de Desnos, Prévert, La Fontaine, Eluard... et leur a inventé une suite en chanson. Un spectacle jeune public musical et visuel, le dimanche 27 octobre à 15h sur la scène de Beauséjour à Chatelaillon

cadeaux FRANCE BLEU LA ROCHELLE © Radio France

Et toujours des places de cinéma, des livres de cuisine, ainsi que la montre France Bleu.. et oui changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche, votre ballon de rugby, le nouveau parapluie et pour rester encore un peu en été, la compil L'ÉTÉ FRANCE BLEU comprenant 47 titres !