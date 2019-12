A gagner cette semaine, un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix

Du 9 au 13 décembre, France Bleu vous propose de gagner un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix avec accès au Parc, nuits à l’hôtel et petits-déjeuners.

@Astérix et Obélix - PersonnageCambon2020

Paris, France

Vivez une expérience incroyable au Parc Astérix -

Le Parc Astérix ce sont 42 attractions, plus folles les unes que les autres… Et il y en a pour tous les goûts !

Et après tant d'aventures, rien de tel qu'un bel hôtel pour se reposer au calme… et repartir de plus belle !

L'Hôtel Les Trois Hiboux -

Vous séjournerez à l'Hôtel Les Trois Hiboux, un vrai paradis pour les petitbonums : de grands espaces extérieurs, une salle de jeux dédiée aux fous rires...