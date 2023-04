A gagner - Deux jours et une nuit au Parc du Puy du Fou pour quatre personnes

Dès le 8 avril 2023 avec l'ouverture de la toute nouvelle saison du Parc du Puy du Fou, les spectateurs assisteront à plus de 60 spectacles inoubliables. Des représentations qui mêlent des cascades à couper le souffle, à des effets spéciaux uniques, venir au Puy du Fou c'est l'assurance garantie de faire un bond dans l'antiquité au XX siècle !

ⓘ Publicité

Qui dit nouvelle saison, dit nouveau spectacle à découvrir... Les organisateurs dévoilent leur toute dernière création "Le Mime et l'Etoile", un projet qui aura demandé trois années de préparation et tourné dans un lieu inédit et original.

À lire aussi Le Parc du Puy du Fou, saison 2023

PARTICIPEZ, INSCRIPTIONS EN LIGNE CI-DESSOUS

France Bleu vous propose de remporter un séjour* pour 4 personnes en vous inscrivant en ligne via notre formulaire numérique ci-dessous. Un tirage au sort déterminera le nom du gagnant(e).

*Un séjour 2 jours/1 nuit pour 4 personnes en période verte comprenant :2 jours au Puy du Fou, 1 nuit dans l’hôtel « Le Grand Siècle », l’accès au spectacle nocturne « Les Noces de Feu », le petit déjeuner et le diner dans le restaurant « La Table des Ambassadeurs ». Valable sur la saison 2023 du Puy du Fou, du 8 avril au 5 novembre 2023.

Visitez en 360° l'hôtel dans lequel vous séjournerez : Visite virtuelle Le Grand Siècle

VIDÉO - Le spectacle nocturne LES NOCES DE FEU

Les Noces de Feu | Spectacle nocturne | Puy du Fou

Retrouvez toutes les infos pour préparer votre venue au Puy du Fou :