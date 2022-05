A gagner sur France Bleu Breizh Izel : 1 Croisière Gourmande au Fil de l'Odet avec les Vedettes de l'Odet !

Croisière Gourmande au fil de l’Odet

Votre hôte : l’Odet, « La Belle Bretonne »

Préparez-vous à savourer un plaisir rare : celui de découvrir tout un monde secret qui ne se dévoile qu’au fil de l’Odet. Le temps d’une escapade à fleur d’eau, la Belle Bretonne vous invite à une représentation unique du spectacle de la nature : ici, l’envol d’un héron cendré, là, une colonie d’aigrettes…

Chemin voguant, vous croiserez de nombreux châteaux et de somptueux domaines, d’histoires oubliées et de légendes bien vivantes. La fascinante beauté des paysages qui défilent sous vos yeux vous ferait presque oublier que cette vedette est un fameux restaurant… jusqu’à la première bouchée !

Pour que le bonheur soit total, à bord de l’Aigrette, vous dégustez les spécialités gastronomiques de notre chef pétri de talent, valant tout autant le voyage ! Admirez les plats, dégustez le paysage… On ne sait que choisir !

Bateau Restaurant Vedettes de l'Odet

Une croisière gourmande à gagner dans le jeu de 8h40 le vendredi 13 mai

La Croisière Gourmande au Fil de l'Odet pour 2 personnes comprend :

La Croisière gourmande commentée sur l’Odet au départ de Bénodet à 12h00 jusqu’à Quimper puis retour à Bénodet vers 15h00.

Durée 3 heures environ.

Le menu : Brunec

L’équipe de restauration s’installe à bord de l’Aigrette, en cuisine et en salle pour vous servir. Le chef sélectionne des denrées de qualité issues des producteurs locaux. Maraîchers, poissonniers et éleveurs de notre région vous garantissent des produits frais et de saison, pour ravir vos palais.

Le Saumon en Deux Façons, Confit et en Tartare à la Mangue

ou

Tarte Fine aux Tomates Anciennes, Agrumes et Burrata

****

Suprême de Poulet Noir de l'Argoat aux Champignons, Crème de Pommes de Terre, Jus Corsé

ou

Pavé de Cabillaud Rôti au Blé Noir, Etuvée de Patates Douces au Thym Citron, Jus de Cotriade

****

Eclair Craquelin au Chocolat Intense

ou

l'Exotik, Mousse Vanille Mangue Passion

* Menu à titre indicatif

La carte se décline en deux menus : le menu Brunec et Guéotec et une formule Entrée/Plat ou Plat/Dessert, la formule Drénec.

Pour compléter votre croisière gourmande au fil de l’Odet choisissez l’accord Mets & Vins, que le maître d’hôtel aura plaisir à vous faire découvrir à bord, selon vos goûts, selon la carte des vins et selon les saisons.

Croisière Gourmande Vedettes de l'Odet

Infos pratiques

Départ de Bénodet à 12h00 tous les jours sauf lundi et mardi.

Du 18 mai au 2 octobre 2022.