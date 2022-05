A gagner sur France Bleu Breizh Izel : 1 Séjour à Huelgoat à gagner en partenariat avec le Tro Menez Are 2022

Tro Menez Are 2022

Le 33ème Tro Menez Are partira le jeudi de l’Ascension 26 mai 2022 de Huelgoat (stade Corentin Tymen) et proposera, comme à l’accoutumée, 7 circuits de randonnée pédestre d’environ 5km, 10 km « faciles », 10 km « moins faciles », 15 km, 20 km, 30 km et 40 km et une grande fête au bourg l’après-midi.

France Bleu Breizh Izel en direct le 26/05/22 de 7h00 à 10h00. Emission spéciale avec Morgan Descoings

A gagner dans le jeu de 8h40 le vendredi 20 mai

Café Librairie "Sur la Route" à Huelgoat

Kerouac's Loft, un appartement lumineux et confortable situé au-dessus du café-librairie "Sur la Route" à Huelgoat.

Le séjour :

2 nuits au Kerouac's loft offerte par le café librairie "Sur la Route" à Huelgoat

appartement pour 4 personnes

validité : 31/12/22

Cet appartement nouvellement redécoré se trouve au-dessus du café-librairie "Sur La Route" à Huelgoat, et donc en plein centre de Huelgoat. Il y a quatre chambres, un salon-salle à manger spacieux, une cuisine, une grande douche, wc et vous aurez également accès à la cour fermée (avec terrasse) où vous pourrez garder vos vélos ou autre objets en toute sécurité.

Equipements : Abri vélos, Terrasse

Confort : Accès Internet, Chauffage, Cuisine à disposition, Draps et linges compris, Draps fournis, Four, Lave linge privatif, Lave vaisselle, Linge fourni, Lits faits à l'arrivée, Micro-ondes, Sèche linge privatif, Wi-Fi

Les voyageurs qui réservent cet appartement lumineux et confortable pourront prendre un café offert par les propriétaires dans le café-librairie qui se situe en dessous.