A gagner sur France Bleu Breizh Izel : 1 séjour à Ouessant en partenariat avec le Festival Ilophone 2022

L’ Ilophone est le plus à l’ouest de tous les festivals de France !

Retrouvez Baptiste Mebrouk et ses invités en direct du Festival entre 8h55 et 10h40 et entre 16h00 et 18h00 le vendredi 9 septembre

A gagner dans le jeu de 8h40 le vendredi 9 septembre : 1 séjour de deux jours pour deux personnes à Ouessant à l'Hôtel La Duchesse Anne

Hôtel Restaurant La Duchesse Anne à Ouessant

La Duchesse Anne Une situation exceptionnelle pour un hôtel chaleureux Idéalement situé sur l’ile d’Ouessant, l’hôtel de La Duchesse Anne propose neuf chambres, dont cinq offrent une vue spectaculaire sur la baie de Lampaul. Les quatre autres n’étant pas en reste, elles vous offrent une vue calme et reposante sur le très beau paysage d’ile. La terrasse du restaurant Duchesse Anne surplombe la mer depuis Lampaul. De là, vous pouvez profiter d’un air vivifiant, riche en iode, mais également des embruns marins dont le parfum invite à l’évasion. C’est un lieu idyllique, parfait pour déguster une glace, un verre, une pâtisserie ou un bon repas.

Un moment de bonheur grâce à un service discret et soigné Chaleureuse et dynamique, la petite équipe vous accueille pour des vacances en famille ou entre amis, ainsi que pour une escapade d’un week-end entre amoureux. Elle met à votre disposition tout le confort nécessaire pour faire de votre séjour un moment de détente et de dépaysement complet.

Le séjour comprend :