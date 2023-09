A gagner sur France Bleu Breizh Izel : 1 séjour à Ouessant en partenariat avec le Festival Ilophone 2023

L’ Ilophone est le plus à l’ouest de tous les festivals de France !

Retrouvez Axel Perret et ses invités en direct du Festival entre 16h00 et 18h00 le vendredi 8 septembre

Teaser Ilophone 2023

A gagner à 8h49 le vendredi 8 septembre : 1 séjour de deux jours pour deux personnes à Ouessant

Le séjour comprend :

2 Allers/Retours en bateau avec la Compagnie Maritime Penn Ar Bed

1 nuit d'hôtel en chambre double à l'Hôtel Le Roc'h Ar Mor à Ouessant

la location de vélo pour deux personnes chez Cycl'évasion à Ouessant

à utiliser entre le 1er octobre 2023 et le 30 avril 2024

Le Roc'h Ar Mor Hôtel Restaurant

Première terre de Bretagne, Ouessant, ses falaises vertigineuses, ses criques enchanteresses, ses landes nues, s’unissent depuis toujours à la longue houle et aux nuages que portent sans fin les vents de l’Atlantique. À Ouessant, l’hôtel Roc’h ar Mor, au cœur de cette nature immense et authentique, vous reçoit dans ses 15 chambres lumineuses entièrement rénovées et, le temps d’un séjour, saura vous faire tout oublier du reste du monde…

Le Roc'h Ar Mor à Ouessant

Bienvenue à Cycl'évasion Afin de profiter pleinement de votre séjour sur l'île d'Ouessant, Cycl'évasion offre un service de location de vélo adapté à la découverte de cette île, connue pour ses paysages magnifiques

Cycl'évasion Ouessant

La Compagnie Penn Ar Bed

Embarquez tous les jours, toute l'année vers Ouessant, Molène et Sein : accueil, professionnalisme et disponibilité sont les maîtres-mots de la compagnie pour vous garantir une expérience de voyage inoubliable !