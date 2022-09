A gagner sur France Bleu Breizh Izel : 1 séjour au Château de Kérézellec à Tréflévénez !

Trail de la Mignonne à Saint-Urbain le 25/09/22

Le trail de la Mignonne, ce sont des paysages, bois, landes, bords de rivières, des sentiers avec de bons dénivelés, des chaos rocheux mais aussi des sites remarquables pour les amoureux du patrimoine. Ainsi, les circuits traversent différentes propriétés : manoir de Kerdaoulas, Beuzidou, Kerezellec.

Cet événement propose 3 parcours trail : 29 km, 14 km et 8 km.

Dixième édition du trail de la Mignonne qui sera support du championnat de Bretagne de trail court FFA sur la distance de 29 kms avec 850 m de dénivelé. Elle se déroulera le dimanche 25 septembre 2022 au départ de Saint Urbain

Trois autres épreuves sont également au programme :

Un trail de 14 kms avec 350 de dénivelé

Une course nature de 7.5 kms avec 150 m de dénivelé

La rando "Terre de running" 8 ou 12 kms (marche, marche nordique, cani trail) sans classement

! N'oublier pas de prévoir vos gobelets, gourdes... pour les ravitaillements des parcours de trail et marche. Inscriptions : ici

Château de Kérézellec à Tréflévénez

A gagner dans le jeu de 8h40 le vendredi 23 septembre : 1 séjour au Château de Kérézellec à Tréflévénez

Le séjour pour deux personnes comprend :

1 nuit en chambre supérieure

les petits déjeuners

1 bouteille de champagne

Validité : 25 septembre 2023 selon disponibilité et sur réservation (non échangeable et non remboursable)

Niché entre la rade de Brest et les Monts d’Arrée, le Château de Kérézellec vous accueille le temps d’une nuit pour profiter du calme et de la quiétude de son parc. Profitez de ce moment de détente pour chausser vos baskets et partir à la découverte de notre belle région !!

Les chambres situées dans le château sont rénovées avec goût et sobriété, elles vous offriront tout le confort moderne, pour passer une nuit ou plus, dans cette magnifique demeure du XIXème siècle. La décoration des chambres, à la fois soignée et élégante, en fera un espace agréable et paisible pour vous ressourcer et profitez des paysages et du calme de la campagne bretonne. Les chambres sont composées d’un lit double et d’un canapé convertible 2 places.

Equipement : salle de bain indépendante avec douche, vasque et WC / Espace petit-déjeuner / Plateau de courtoisie, bouilloire, machine à café, vaisselle / Linge de lit et de toilette fournis / TV et accès WIFI