À gagner sur France Bleu Breizh Izel : 1 séjour en cabane dans les arbres au Jardin Zen du Quistillic !

A gagner à 7h15 le vendredi 7 avril : 1 séjour pour deux personnes dans la cabane dans les arbres "La tête dans les étoiles" au Jardin Zen du Quistillic

La tête dans les étoiles, pour nuit étoilée

Le séjour pour deux personnes comprend :

1 nuit dans la cabane "La tête dans les étoiles"

les petits déjeuners

validité : 30 juin 2023 hors vacances scolaires - Réservation selon disponibilité

Le Jardin Zen du Quistillic - Cabane dans les arbres "La tête dans les étoiles"

Au cœur de la Bretagne, il existe un lieu de vie peu banal voué au bien-être : le jardin zen du Quistillic .

Embarquez pour une parenthèse enchantée et régénérante. Comme chantait le poète : « C’est un jardin extraordinaire ! » On y trouve de drôles de cabanes. Certaines, de véritables nids en bois, sont perchées dans les arbres. D’autres, plus spacieuses, semblent abriter les fées d’une légende celtique. Pour deux nuits, une semaine ou plus, vivez dans ces confortables cocons pour une immersion en pleine nature.Dans ce jardin, profitez de moments de quiétude près du bassin où des carpes koï côtoient les nénuphars. Regardez ! Une yourte s’est posée plus loin. Elle vient tout droit de Mongolie. Entrez donc et initiez-vous au feng shui avec Laurence ou accordez-vous un temps pour une méditation ; fermez les yeux et écoutez des bols tibétains chanter.Dans ce jardin, de multiples expériences sont possibles : massages, sylvothérapie, yoga… C’est un endroit rare, une bulle enchantée entièrement dédiée au bien-être et la reconnexion avec soi-même.

Perché à plus de 4m au cœur des arbres, la tête dans les étoiles est proposé aux couples audacieux pour une parenthèse un petit peu décoiffante et une nuit hyper romantique dans votre grand lit rond...

Description :

Après avoir monté un grand escalier, vous accéderez à une belle terrasse bois face Ouest. Des champs à perte de vue et un beau soleil le soir qui se couche facilement dans des orangés rouge détonants.

Comme votre confort reste notre priorité, vous avez quand même droit à l’électricité pour vous apporter tout le réconfort nécessaire. Et pas d’inquiétude, à juste quelques mètres à pied, un petit cabanon privé vous attend pour vous apporter un autre réconfort dès le matin ou après une journée bien remplie avec tout le nécessaire pour vous régénérer.

Superficie : 4.50m²

Couchage chambre : Grand lit rond diamètre 215 cm

Superficie de la terrasse : 12,18 m²

Le Jardin Zen du Quistillic

Une parenthèse enchantée au cœur de la Bretagne

1, Le Quistillic - 22530 St Guen-Guerlédan