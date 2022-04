A gagner sur France Bleu Breizh Izel : 1 Séjour pour 4 personnes au Puy du Fou

2022, une année anniversaire au Puy du FouDepuis 45 ans, le Puy du Fou rivalise d’imagination et de prouesses pour surprendre ses visiteurs !

Un spectaculaire voyage dans le temps ! En 2022, le Puy du Fou va faire vivre à ses visiteurs une année extraordinaire pour célébrer son 45ème anniversaire ! Des créations originales, des décors somptueux au cœur d’une forêt centenaire, du grand spectacle, des prouesses techniques et une plongée dans l’Histoire et ses légendes… Avec ses 20 spectacles de jour et de nuit, ses 4 villages d’époque, ses 26 restaurants et ses 6 hôtels à thèmes, les visiteurs seront conviés à un spectaculaire voyage dans le temps, des Romains à nos jours. En famille ou entre amis, c’est une expérience bouleversante, riche en émotions fortes et en souvenirs qui les attend. Et chaque soir, le rêve continuera avec la féérie nocturne « Les Noces de Feu », élu « Meilleur Spectacle de l’Année » en 2020. A la tombée de la nuit, soyez invités au plus romantique des mariages pour vivre une fête inoubliable. Ce spectacle nocturne est inclus dans la visite du Puy du Fou pendant la période verte (voir calendrier d’ouverture 2022).

