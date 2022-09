A gagner sur France Bleu Breizh Izel : 1 Week-end Prestige pour le défilé spectacle de Pascal Jaouen le 24/09

Pascal Jaouen et son équipe vous proposeront un tourbillon de paillettes, de sourires et un Au Revoir joyeux et scintillant !

Défilé / Spectacle de Pascal Jaouen " A-GALON "

À l'occasion de son ultime collection en tant que directeur de l'École de Broderie d'Art de Kemper, Pascal Jaouen convoque savoir-faire séculaire, tissus précieux et broderies de rêve pour une ode au glamour et à l'élégance. Pour cette dernière révérence, le brodeur-styliste Quimpérois vous invite à assister à un défilé unique et somptueux à l’Artimon, salle du Parc des Expositions de Quimper Cornouaille.

150 tenues, parmi lesquelles les plus emblématiques de son parcours et les nouvelles créations brodées sur le thème des Quatre Saisons, évolueront avec grâce sur une chorégraphie de Mick Nédelec, portées par la musique de Gwennyn et de Patrice Marzin. La flamboyance de nos aïeux, perpétuelle source d'inspiration de Pascal Jaouen, fil rouge de son travail, ne s'est pas égarée sur le chemin de la modernité : en témoigne l'héritage du créateur, viscéralement attaché à sa noble Dame, la Bretagne."

Lieu : L'Artimon - Parc des Expositions Quimper Cornouaille, 32 bis rue de Stang Bihan - 29000 QUIMPER

Durée : 1h15 par séance

Ouverture des portes : 40 minutes avant la séance

Stationnement : Parking du Parc des Expositions Quimper Cornouaille

Services : Boutique A-GALON

Depuis plus de 20 ans, Pascal Jaouen vit sa passion pour la broderie à plein temps. Son attachement à sa région, ses prises de conscience, son œuvre lumineuse et colorée font de lui un personnage marquant de l’histoire de la création contemporaine bretonne. Bretonne ? Pas seulement. La force de ses créations enracinées dans son bout de terre n’en est pas moins influencée par le monde. La créativité́ de Pascal n’a pas de frontières. Elle dialogue, invoque et réunit de manière palpable, une Bretagne des échanges, des voyages et du partage. Pascal a choisi de créer, de faire évoluer mais aussi de transmettre : pas moins de 2000 élèves se pressent chaque année dans les cours de l’Ecole de Broderie d’Art, de Quimper à Lyon, en passant par Paris, Nantes ou Angers, attirés par son expertise et son savoir-faire. Que serait aujourd'hui l’art de la broderie bretonne si Pascal Jaouen n’avait pas consacré sa vie à la préserver, à la réinventer et à la transmettre ?

Pour sa dernière révérence en tant que Directeur de l'Ecole de Broderie d'Art de Kemper, Pascal Jaouen et son équipe préparent la célébration de 20 années de créations en nous présentant une ultime collection, lors du grand défilé-spectacle : le samedi 24 et le dimanche 25 septembre 2022 à Quimper A-galon, c’est à la fois un “Au revoir” et un “Merci” que Pascal nous adresse avec le cœur. L'École de Broderie d’Art restera entre de bonnes mains : Yann Lagoutte, enseignant à l'École depuis 2004, actuel directeur artistique et Meilleur Ouvrier de France, reprend le flambeau.

A gagner dans le jeu de 8h40 le vendredi 16 septembre : 1 "Week-end Prestige A-Galon" valable pour le défilé-spectacle de Pascal Jaouen à l'Artimon à Quimper le 25/09/22 à 16h00

Orangerie de Lanniron à Quimper

"Week end Prestige A-GALON" pour 4 personnes comprend :

4 invitations pour le défilé A-GALON de 16h00 le 25/09/22 à l'Artimon à Quimper

1 nuitée pour 4 personnes au Domaine de Lanniron (nuit du 24 au 25 septembre 2022)