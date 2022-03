A gagner : on vous offre deux jours et une nuit inoubliables au Puy du Fou

Le Puy du Fou avec ses spectacles hors du temps vous ouvre ses portes le samedi 9 avril 2022. Qui dit nouvelle saison dit nouveautés, et pour cette année les organisateurs du parc vendéen vous proposent de vivre une toute nouvelle expérience théâtrale itinérante et de participer de nuit à un défi inoubliable.

Cette année, vivez un voyage dans le temps et l'espace, relevé un défi

Avec le Grand Tour, vous allez embarquer à bord d'un train et partir à la découvertes des merveilles de la France. Durant 5 jours et 6 nuits, sur quelques 4000 km, vous allez vivre des surprises, des émotions, des émerveillements, une aventure extraordinaire. Les places sont limitées, pensez à réserver sur : Le Grand Tour

Le samedi 8 octobre 2022, le Puy du Fou vous propose de participer à deux courses nocturnes avec le retour de "La Foulée des Géants-3ème édition". Une course de nuit de 10km et également un trail nocturne disputé sur une distance de 19km. Et pour les plus petits d'entre vous la possibilité de participer, le dimanche matin, à "La Course des Petits Héros".

Toutes les infos, vous y inscrire sont à retrouver sur : La Foulées des Géants

Participez, inscriptions en ligne ci-dessous

France Bleu vous propose de remporter un séjour* pour 4 personnes dans le parc à thème vendéen en vous inscrivant en ligne via notre formulaire numérique ci-dessous. Un tirage au sort déterminera le nom du gagnant(e).

*séjour 2 jours et 1 nuit pour 4 personnes, valable sur la saison 2022 en période Verte du 9 avril au 6 novembre comprenant : 2 jours au Puy du Fou, 1 nuit dans l’hôtel « La Citadelle », l’accès au spectacle nocturne « Les Noces de Feu », le petit déjeuner et dîner dans le restaurant « L’Ecuyer Tranchant ».

L'hôtel ou vous séjournerez "La Citadelle" en vidéo (extraits)

