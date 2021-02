A l’approche de la St Valentin, France Bleu Paris vous offre un voyage de rêve en Polynésie Française

Le séjour comprend :

• 2 billets aller-retour Paris / Tahiti / Paris en Classe Moana Economy offerts par Air Tahiti Nui.

• Transferts sur Tahiti et Moorea offerts par Tahiti Islands Travel

• 1 nuit à Tahiti en bungalow sur pilotis avec petit-déjeuner offert par Intercontinental Tahiti Resort

• 3 nuits à Moorea avec petits-déjeuners inclus offerts par le Sofitel Kia Ora Moorea

• Une expérience en demi-journée Nature et Culture à la découverte des paysages somptueux de Moorea et de la richesse de la culture polynésienne avec Moorea VIP Tours

Île de Moora © Getty - Jan-Otto

• Une expérience en demi-journée Escapade dans la vallée luxuriante d’Afareaitu avec baignade sous la cascade avec Moorea VIP Tours

• 2 billets d’avion Tahiti / Bora Bora /Tahiti offerts par Tahiti Tourisme

• 3 nuits à Bora Bora avec petits-déjeuners inclus offerts par le Conrad Bora Bora Nui

• Une journée sur le lagon de Bora Bora avec Lagoon Service

ATTENTION

Les Taxes aéroportuaires seront à régler lors de l’émission des billets par le gagnant (115€). Des billets non cessibles et valables 1 an à partir de la date de remise du lot, pas de sur-classement possible, embargo sur l’année entre le 15 juin et le 15 août, et entre le 15 décembre et le 15 janvier.

Pour le moment, les nuitées sont valables jusqu’au 31 novembre 2021 avec les black-out suivants Juin à Septembre 2021 et Décembre 2021.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule...

48 Mini Tahiti Box, 12 box par thématiques, d’une valeur de 100 euros chacune, seront à gagner tout au long de la semaine

Gagnez votre Tahiti Box © Getty - DR

• Thématique 1 : Saveurs exotiques. Le lot comprend 1 mini box, 1 carte postale, 1 calendrier, 50g de gousses de vanille, 1 confiture, 1 mix de fruts secs et 1 blanc sec d’ananas de 37,5cl

• Thématique 2 : Manuia. Le lot comprend 1 mini box, 1 carte postale, 1 calendrier, 1 rhum de 20cl, 1 paquet de bananes séchées et fumées, 1 assortiment de 3x40gr de rillette – sauce – confiture, 50gr de gousses de vanille et 1 monoï 30ml

• Thématique 3 : Iaorana. Le lot comprend 1 mini box, 1 carte postale, 1 calendrier, 1 monoï 60ml, 1 baume au monoï, 1 savon artisanal, 1 parfum diffuseur au tiaré et 1 bougie

• Thématique 4 : Maeva. Le lot comprend 1 mini box, 1 carte postale, 1 calendrier, 1 huile de bain 60ml, 1 huile de coco vierge bio 50ml, 1 monoï chic 50ml, 1 coupelle en nacre gravée et 1 baume à lèvres

Nos partenaires pour ce voyage de rêve - DR

La compagnie aérienne Air Tahiti Nui

Fondée en 1996, Air Tahiti Nui est la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie. Elle relie Tahiti au reste du monde depuis plus de 20 ans avec des vols réguliers au départ de Paris, Los Angeles, Tokyo et Auckland.

Configurés en tri-classe (Poerava Business, Moana Premium et Moana Economy) ces appareils dernières générations sont équipés des dernières évolutions de confort et de technologie pour une expérience de voyage renouvelée, toujours dans un esprit d’accueil polynésien.

Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie - DR

Élue "Meilleure compagnie aérienne du Pacifique Sud" à l’occasion des "Global Traveler" en 2021 pour 4ème année consécutive, Air Tahiti Nui a aussi reçu en 2019 le titre de "Plus Belle Nouvelle Livrée” par le site spécialisé The Design Air. La compagnie a aussi été récompensée par le prix de "Five Star Major Airlines" par APEX official Airline Rating en 2021 à l’instar de 2020. En outre, Air Tahiti Nui a remporté le prix des passagers APEX 2020 Regional Passenger Choice Award pour la qualité de ses sièges.

Tahiti Box

Le concept “Tahiti Box" est né du souhait d’une jeune polynésienne-américaine de 12 ans, de rendre leurs lettres de noblesses à tous ces artisans, créateurs et producteurs polynésiens. Autant de personnes authentiques et passionnées qui valorisent chaque jour, les ressources de la Polynésie.

Alors pour faire rayonner sa culture dans le monde, elle imagina réunir ces ressources au sein d’une box… et c’est ainsi que « Tahiti Box » s’est matérialisé par la rencontre de son père avec deux polynésiens.

Trois personnes soucieuses de valoriser le savoir-faire local en créant un site internet proposant des coffrets cadeaux 100% polynésiens. Le credo de "Tahiti Box" est de contribuer au développement économique et artisanal du Pays, tout en faisant rayonner la culture polynésienne à l’international. Tous les produits sélectionnés sont confectionnés avec passion par des producteurs et productrices de Polynésie.

Tahiti Islands Travel

Tahiti Islands Travel est la première agence réceptive dédiée aux services et programmes haut de gamme dans "Les Îles de Tahiti".

Créée en 2015, l’agence offre des itinéraires, des expériences uniques et cousus main. L’équipe est composée de professionnels passionnés, expérimentés dans l’organisation d’expéditions et voyages sur mesure, et dont la mission est de faire de chaque visite un souvenir inoubliable.

Pour la réalisation de programmes sur mesure, Tahiti Islands Travel a composé sa propre collection de produits et services afin d’offrir le meilleur des îles.