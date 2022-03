A l'occasion de l'exposition Fana'Kids Briques, gagnez vos entrées et une boîte de Lego

L'exposition Fana'Kids Briques a lieu à Rosheim les 2 et 3 avril 2022. France Bleu Elsass vous offre vos entrées pour toute la famille et une superbe boîte de lego.

Le grand rendez-vous des fans de la petite brique de toutes les couleurs est de retour après deux années d'annulation. Les 2 et 3 avril 2022, l'association Fanabriques vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Rosheim pour une exposition Fana'Kids Briques. Fana’Kids'Briques, c’est du Lego sous toutes ses formes, des rencontres, des échanges, des magasins 100% Lego neuf et occasion, du plaisir, de bons p’tits plats, et plus encore ! L'exposition est ouverte le samedi de 10h30 à 18h30, dimanche de 9h à 17h.

France Bleu Elsass vous offre vos entrées et une boîte de Lego

Inscrivez-vous au tirage, via le module de jeu ci-dessous, avant le dimanche 27 mars à minuit, pour tenter de remporter un lot de 4 entrées pour l'exposition Fana'Kids Briques à Rosheim, et une boîte de Lego Creator de 499 pièces (valeur environ 60€).