A l'occasion de la fête du ventre à Rouen gagnez votre nuit dans un 5 etoiles et un diner pour 2 personnes.

Dans le cadre de la fête du ventre à Rouen, jouez entre 11h et midi avec Pascal Vaillant pour gagner votre nuit à l’hôtel de Bourgtheroulde (5 étoiles) et votre dîner, le tout, pour 2 personnes.

Rouen, France

A l'occasion de la 20e édition de la fête du ventre et de la gastronomie normande, à Rouen, les 12 et 13 octobre, jouez au Normandie quiz entre 11h et midi avec Pascal Vaillant.

Pour le meilleur score de la semaine,

une nuit pour deux personnes a l’hôtel de Bourgtheroulde, établissement 5 étoiles, dans le centre historique de Rouen, en chambre double "tradition" incluant les petits déjeuners et un accès libre au 700 m2 du SPA (piscine, hammam, sauna et centre de fitness) et votre dîner pour 2 personnes à la brasserie des 2 Rois, le restaurant de l’hôtel.

Au quotidien, pour le meilleur score, un déjeuner pour 2 personnes dans l'un des restaurants qui participent à l'opération.

Bonne chance.