A l'occasion de la Saint-Valentin, gagnez le livre "J’ai rencontré quelqu’un sur internet"

Le premier grand livre de la rencontre en ligne avec des témoignages, un guide, une enquête...

22 histoires vraies, spectaculaires et romanesques, racontées tambour battant par ceux qui les ont vécues. Accompagnées des photos et échanges SMS authentiques. Le guide ultime avec les conseils des psy et des plus grands coachs, décodages de profils, panorama des sites... Une enquête, dans le secret des sites : révélations sur les coulisses de la rencontre en ligne. La grande histoire de la rencontre amoureuse Retour sur 400 ans de rencontres amoureuses, des premières petites annonces au Minitel, en passant par les agences matrimoniales et le début du dating online.

Un livre de Maëlle Brun paru chez Deman Editions.

Seul(e) pour la Saint-Valentin ? Un livre qui peut vous aider à rencontrer votre futur(e) moitié.

Gagnez la bible des digital lovers

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 13 février 2022 à minuit.