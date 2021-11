A l'occasion de la semaine anniversaire de la radio, gagnez un bon d'achat de 100 euros

En 1930, les PTT d'Alsace décident de doter la région d'une véritable radio régionale d'Etat. La station concurrente "Radio Strasbourg PTT" est lancée. Mais paradoxalement, il n'est pas demandé immédiatement à Radio Strasbourg de cesser ses émissions toujours illégales. Les deux stations vont cohabiter durant deux ans mais le combat sera inégal. Radio Strasbourg PTT bénéficie d'un financement d'Etat et arrive à attirer à son micro tout ce que l'Alsace compte de talents et d'artistes. La puissance des deux stations n'est pas non plus la même. Strasbourg PTT est audible sur un grand quart Nord-Est de la France et même sur toute la France et une grande partie de l'Alemagne lorsque les conditions s'y prêtent. Radio Strasbourg quant à elle, couvre seulement la ville et sa périphérie.

La première radio publique deviendra dans les années 80, Radio France Alsace et en 1999, la radio de service publique se scinde en France Bleu Alsace et France Bleu Elsass, une antenne exclusivement en langue régionale.

