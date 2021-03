A l'occasion de Pâques, France Bleu Breizh Izel et la Chocolaterie Réauté Quimper vous gâtent !

La chocolaterie Réauté Quimper :

Composition du coffret de 270g :

Ingrédients :

sucre, pâte de cacao, crème de caramel au beurre salé (sirop de glucose, lait concentré sucré, beurre doux, crème, beurre au sel de Guérande, lécithine de soja, sel de Guérande, stabilisant : pectine), gianduja (sucre, noisettes, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), beurre de cacao, nougatine (sucre semoule, amandes hachées, sirop de glucose), praliné (sucre, noisettes, amandes, stabilisant : sorbitol, émulsifiant : lécithine de soja), poudre de lait entier, brisures de biscuit (sucre, farine de blé, beurre pâtissier, sucre du lait, protéines de lait, sel, poudre à lever : E500ii), crème de caramel (graisse végétale de tournesol, sucre, poudre de lait entier, lactosérum en poudre, dextrose, poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille), graisse végétale de noix de coco, cacao maigre en poudre, amandes, beurre pâtissier, céréales croustillantes (farine de riz, sucre, malt de blé, farine de maïs, gluten de blé, dextrose, sel), émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille, maïs grillé salé (maïs, huile de tournesol, sel, extrait de romarin), arôme naturel, popcorn caramélisé (sucre, maïs, huile de tournesol, glucose, lécithine de colza, vanilline)

Peut contenir des traces d'arachides, d'autres fruits à coques et d'œufs

Conservation :

Prenez le soin de les conserver à température idéalement entre 16°C et 18°C.

Des recettes originales, artisanales et authentiques conçues avec des ingrédients de qualité sélectionnés par nos chocolatiers avec le plus grand soin : un chocolat de couverture 100% pur beurre de cacao, des chocolats à forte teneur en cacao, du beurre de baratte, du caramel d’Isigny… pour vous régaler et vous surprendre ! Nous nous engageons à fabriquer des bonbons de chocolat et des biscuits au meilleur rapport QUALITÉ / QUANTITÉ / PRIX. 300 personnes travaillent chaque jour dans le respect de nos valeurs