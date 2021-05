A l’occasion des 100 ans de la radio, France Bleu Gironde organise un grand concours de selfies !

La radio a 100 ans et France Bleu organise une semaine spéciale du 31 mai au 6 Juin 2021 pour célébrer ce bel anniversaire. Interviews, rencontres avec des passionnés de radio, archives, émotions en direct et un grand concours de selfies pour les auditeurs de France Bleu Gironde. Montrez-nous comment vous écoutez votre radio et gagnez votre récepteur DAB+ pour écouter la radio en numérique !

Et vous la radio, vous l’écoutez comment ?

La radio reste encore aujourd’hui le média préféré des Français. 73% des auditeurs l’écoutent plusieurs fois par semaine pour savourer des chansons, se distraire ou s’informer. Et vous, comment écoutez-vous France Bleu Gironde ? Au lit, en voiture, seul, en famille, sur la plage ou pendant une séance de footing ? Prenez-vous en photo avec votre smartphone, votre auto-radio, votre transistor fétiche, votre PC, un vieux poste à galènes de collection,… Un tirage au sort désignera le meilleur selfie et vous permettra de remporter votre récepteur DAB+ JBL by Harman.

La fête de la Radio

Du 31 mai au 6 juin, France Bleu Gironde fête le centenaire de la radio ! Histoire et archives, émissions spéciales, ateliers d’éducation aux médias, conférences, portes ouvertes… Pendant une semaine, de nombreux événements sont organisés : concerts, émissions en public et portes-ouvertes pour vous faire découvrir les métiers de la radio, vos programmes préférés, les coulisses des stations et les innovations technologiques toujours plus nombreuses et surprenantes.

100 ans de bonnes ondes !

En 1921 avaient lieu les premières émissions radiophoniques depuis le sommet de la tour Eiffel à Paris. 1926, c’est le lancement de la station Bordeaux-Lafayette PTT, l’ancêtre de Radio France Bordeaux Gironde (née en 1986) et qui deviendra France Bleu Gironde, installée aujourd’hui 91 rue Nuyens à Bordeaux, sur la rive droite dans le quartier de la Bastide. L’histoire continue !